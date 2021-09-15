近年ESG基金大行其道，國內外的資產管理業者也都將ESG納入投資流程中，成為投資研究的「標配」，值得投資人留意。

金管會於7月2日發布「有關投信發行ESG相關主題基金之資訊揭露審查原則」，包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法等八項原則，合庫環境及社會責任多重資產基金是在ESG基金審查原則發布後第一檔送件並順利取得生效資格的基金。

合庫投信指出，合庫環境及社會責任多重資產基金由百達資產管理公司擔任顧問，基金將投資於環境及社會責任相關的股票、債券及ETF，環境主題則聚焦在再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理及再造、污染控制等相關領域。

根據統計，環境主題相關的市場規模約2.5兆美元，而且每年以6～7％的速度成長，是不容忽視的投資趨勢。

鋒裕匯理資產管理表示，ESG產業資金輪動快速，敏捷性相當重要，不能只聚焦單一產業，如替代／轉型能源產業，透過彈性布局不同ESG產業，更能掌握ESG輪動行情。

觀察拜登該基礎建設方案的再生能源相關支出，主要有三項，分別為電網基礎建設（Grid Infrastructure）、電動汽車（Electric Vehicles）與能源儲存（Energy Storage）。著眼於美國拜登等政府對於解決氣候問題的決心，並非空穴來風，ESG產業長線趨勢仍維持相對正向。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，今年已有五款以上的疫苗問市，加上疫苗施打人數不斷增加，疫情帶來的恐慌有限，同時，美國7月CPI增速減弱，聯準會今、明兩年突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

黃筱雲認為，投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，將有機會帶來不錯的回報。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，在全球監管機構要求、以及客戶需求成長下，ESG基金規模與市占率出現快速攀升，以歐洲為例，超過75％的壽險與退休基金表示將於2022年後將停止購買傳統基金，轉往投資ESG產品。

(時報資訊)