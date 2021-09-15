台股近期震盪，投信法人指出，台灣企業中長期獲利持續支撐台股，後市表現不看淡。日盛上選基金研究團隊表示，台股經歷過前一波修正，台股預估本益比已降至14倍，處於五年平均以下，有利籌碼面沉澱。持續看好第四季電子出貨旺季。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，全球補庫存持續將支撐美、台企業獲利維持上修周期，且上修循環可延續至2022年，整體來看，基本面、評價面對台股尚稱正面，但台股目前面臨的風險卻是籌碼面問題，如融資餘額已接近十年高點，加上成交量持續萎縮，第三季台股即使有望續揚，但以震盪走高的方式機率較大，波動度亦會加大，建議操作上仍是以選股不選市為主要策略。

選股方面，半導體、網通、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。

第一金電子基金經理人張正中表示，疫情蔓延下，各種遠距服務、電子商務等需求興起，而這些都仰賴科技的幫助，顯示出科技產業價值。建議投資人可以採取定期定額，分批布局台股基金，降低短期波動風險，掌握中長期機會。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股投資氣氛受到聯準會研議QE退場計畫與Delta變種病毒擴散兩大因素影響，而類股的差異化將有增無減，不過，股市長線多頭格局不變，因此建議投資人以平常心面對。

元大高股息優質龍頭基金研究團隊指出，就過去經驗看，聯準會可能採取的行動正是應證經濟從疲弱逐漸走向強健，股市行情也將由資金行情導向基本面行情，後續企業獲利展望將逐漸扮演支撐指數重要關鍵。

(時報資訊)