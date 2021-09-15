疫情爆發以來，永續投資成為近年金融市場最夯的關鍵字，ESG相關基金商品也迎來大爆發；據統計2019年ESG相關基金僅有兩檔，次年持續有11檔ESG相關基金成立，而2021年迄今則已經成立17檔，規模更一舉突破千億元大關，成為當今投資市場關注的焦點；接續這個成立熱度，滙豐中華投信、柏瑞、國泰及合庫等基金業者接續推出相關基金，預期整體ESG相關基金規模也可望再水漲船高。

滙豐中華投信指出，台灣ESG基金規模已是除日本外，亞洲地區第二大，同時2020年台灣ESG基金規模年增率為亞洲第一。看準ESG投資潛力，推出的滙豐ESG永續多元資產組合基金，將從10月1日起展開募集；投資主軸聚焦全球符合ESG規範之標的為主，並靈活使用ETF與相關基金，藉此分散標的來加大投資組合的廣度，又能夠幫助投資人掌握全球ESG加速發展下的市場契機。

滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達表示，當今的投資趨勢，已經從追求EPS的年代，轉向注重ESG的發展了，全球新冠疫情更加敲醒這個面向。

傳統投資較注重財務回報，而ESG投資更加關注未來環境的永續發展，社會公益與公司治理的投資。

投資人追求投資回報的同時，也希望同時對社會和環境產生正面影響；根據滙豐集團環球研究部門的發現，在2020年，超過40兆美元的資金已投入在永續投資領域，相當於自2018年起以15％的年複合成長率成長，凸顯投資市場未來的趨勢，以及永續經營等特性，將吸引更多投資人的參與。

滙豐中華投信表示，投資人挑選ESG相關基金可觀察「三要原則」。第一要納入ESG因子，篩選投資標的時，都要透過正負面篩選、ESG評分等原則，來進行投資分析與決策；第二要具體行動，觀察基金公司或集團是否加入或簽署相關的倡議活動或是加入相關《國際企業治理》、《永續協會》等。

第三要有相關ESG資產投資經歷，如滙豐資產管理旗下ESG整合策略相關資產達5,357億美元，其中永續投資策略相關資產為122億美元。展望未來，永續發展與ESG的概念絕對不是一時的熱潮，建議可納入相關ESG基金投資，參與這一長波段的市場發展。

(時報資訊)