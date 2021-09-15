今年以來金融、傳產話題不斷，股價也表現亮眼，時序邁入第四季，兆豐投信認為，金融、傳產類股具備綠能趨勢下新需求崛起、解封後消費需求上升、估值低、股息佳及升息循環有利金融股等五大優勢，成長具潛力，可以增加金融、傳產類股的配置。

兆豐投信也將募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，聚焦在台灣優質金融、傳產類股，提供投資人參與台灣股市不同的選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，在環保意識抬頭下，綠能、碳中和將成趨勢，電動車的需求大幅上升也加速整體汽車產業轉型升級，除了汽車電子相關產業受惠外，馬達零組件、配電設備及相關原物料的廠商亦可望受惠。在乾淨能源方面，台灣在風力發電產業鏈已漸趨完整，隨著全球風力發電持續發展，台灣廠商可望受惠。

此外，新冠肺炎疫情發生後一年，全球生活型態也出現改變，人們降低大眾運輸的需求，轉向汽車、自行車等個人交通工具；消費者也在疫情後更加注重健康生活及運動，帶動相關產業。隨著經濟逐漸走出疫情陰霾，各國央行都開始思考收回先前釋出的流動性，也開始考慮升息。在升息趨勢下，銀行淨利差將擴大，壽險業也能買到較高殖利率的債券，有利金融股獲利。

隨著全球經濟解封，金融、傳產類股業績已經嶄露頭角，雖然今年已有一定的漲幅，但從8月31日的預估本益比來看，金融、傳產類股多低於大盤的14.1倍，具備投資價值。

在科技、傳產各擁題材下，建議在台股配置上不可偏廢，兆豐投信正募集中「兆豐台灣金傳精選股息基金」，主要投資在金融、傳產類股中具備產業領先地位及獲利穩健、能夠穩定發放股息的標的，提供參與台灣股市不同選擇。

(時報資訊)