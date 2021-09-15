台股歷經8月劇烈震盪，指數連九跌，統計2000年來九連跌僅五次，之後六個月平均漲幅9.1％、後一年漲16.7％，連跌反而創造進場的好時點，且近十年任一月初定期定額投資台股基金，以9月的後半年平均報酬最佳、近5.2％，高於其他各月，震盪後進場勝率高，可把握時機布局以掌握後市行情。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股後市因當沖降稅政策延長，電子及傳產也步入出貨旺季，隨市場逐步消化利空，研判仍位於多頭趨勢不變。且基本面穩健，上市櫃企業8月公布上半財報，營收破17兆元、稅前盈餘將近2兆元，創歷史新高紀錄。

高盛預估台股獲利上修幅度居亞股之首，後市具強勁支撐，加上產業鏈完整，在全球主流趨勢扮演關鍵供應要角，仍持續看好後市表現。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡說，全球面對通膨，各國貨幣緊縮議題受到注目，全球股市近期回檔，台股跟著下修，再入震盪整理格局。現階段選股操作，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳個股優先，及長期配息穩定標的為核心，透過長線保護短線降低震盪風險。

日盛高科技基金研究團隊指出，台股受惠市場資金充裕，提供後市反彈的動能，電子族群步入年底消費旺季，及財報多優於預期，加上半導體供應鏈的供需失衡，預期2022年仍將供不應求。可關注明年成長明確的晶圓代工、ABF等主要族群，5G手機滲透率挑戰50％，未來上升趨勢不變，相關供應鏈營運仍將受惠。

王耀龍建議，台股進場布局以基本面出發，篩選產業趨勢明確、競爭力強企業，看長不看短，長線展望愈明確愈有機會，或透過台股基金介入，降低投資組合不確定性。

(時報資訊)