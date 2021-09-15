台股延續震盪整理格局，14日加權指數收17,434.90點、小跌0.07％；半導體業績股晶焱（6411）呈現帶量攻堅行情，股價收高175元、上揚2.94％，帶動相關認購權證交投活絡。

靜電防護元件（ESD）廠商晶焱2021年前8月營收26.09億元，年增幅32.79％，8月營收3.55億元，月增幅1.75％及年增幅25.93％，為歷史次高業績。2021年上半年稅後盈餘3.57億元及EPS 3.94元，優於去年同期獲利2.14億元及EPS2.69元；第二季稅後盈餘1.53億元及EPS 1.69元，也高於去年同期獲利1.04億元及EPS 1.31元。

法人看晶焱第三季持續受惠遠端辦公及行動裝置等訂單商機，加以後續出貨產品單價上揚，有利下半年延續營運成長動能，全年營收有望創歷史新高，另外，也朝向車用及物聯網等新市場商機，賡續營運成長。

投信繼前兩日各買超137張、450張後，14日再加碼751張，九月來累計買超1,735張，化解同期間外資調節1,103張賣壓，支撐帶量創波段新高價。

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(時報資訊)

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