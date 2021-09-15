智慧機年度重頭戲－蘋果發表會即將登場，法人認為，今年因全球肺炎疫情趨緩，加上華為退出高階手機市場，再加上新款iPhone功能持續進化，整體銷售動能可期，預估下半年新機生產數量將達9,000萬支，全年出貨量達2.3億支，挹注晶技（3042）、美律（2439）等供應鏈業績表現。

晶技8月自結獲利稅前淨利3.4億元，月減3.68％，稅前每股淨利1.1元，主要受匯損影響，導致獲利表現低於7月，不過，由於公司小型化石英晶體獲iPhone大量採用，部分料號滲透率接近五成，帶動石英本業營收成長，第三季本業表現樂觀，14日股價不受外資、投信減碼影響，逆勢上漲4.76％，收在110元。

展望後市，預估未來5G、WiFi-6技術普及趨勢延續，手機、Router與IoT裝置將會持續成長，晶技為因應終端需求大增而擴產，今年總產能將提升15％～20％，且將針對目前缺貨的產品持續調漲價格，估有10％上漲空間。

法人分析，美律除了iPhone Speaker之外，也將出貨iPad、Apple Watch等產品的Speaker，出貨規模持續擴增，但因有砍價壓力，預估營收表現約大約與去年持平，而TWS耳機將有一款SiP產品上市，且新、舊產品出貨皆成長，耳機營收將持續成長，有助全年營收年增雙位數成長。

(時報資訊)

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