金九銀十與第四季的產業旺季相繼來到，加上大陸環保限產與美國的大基建法案，鋼價易漲難跌，隨著指標股中鋼（2002）預計在15日開出10月和第四季內銷盤價，榮剛（5009）及春源（2010）等鋼鐵股有望雄風再起。

法人指出，中鋼9月內銷盤價重啟漲勢後，平均調漲1.2％，雖近期面臨鐵礦砂價格回落，但鋼價卻穩居高檔。大陸龍頭廠寶鋼率先公布10月內銷盤價全面持平，連續第四個月開平盤，市場認為中鋼10月和第四季內銷盤價開漲機率居大。

除大陸鋼鐵限產並取消出口關稅補助外，俄國也為留更多鋼材提供國內使用，自8月起對鋼鐵、銅、鎳出口課徵至少15％的臨時關稅，以及歐盟正式啟動碳邊境調整機制、美國參議院通過1.2兆基建方案等，皆對鋼價帶來有力支撐。

特殊鋼大廠榮剛今年上半年獲利3.04億元，年增1.77倍，超越去年全年；同時在工具鋼與不鏽鋼出貨維持暢旺下，8月營收續繳8.49億元，月增11.21％、年增43.25％，創近21個月以來新高；累計今年以來營收達53.93億元，衰退幅度收斂至1.19％，目前訂單能見度已達明年首季，下半年營運持續看多。

另外鋼構廠春源鋼材出貨暢旺，8月營收達23.92億元，月增5.34％、年增41.8％，締造歷史單月新高；累計前8月營收為169.18億元，較去年成長40.67％，創同期新高。隨著台積電赴高雄建廠已有初步規畫後，市場看好春源因具備與其合作經驗，以及在地設廠優勢，將持續搶占先機。

(時報資訊)

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