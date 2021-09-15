載板市況「晴空萬里」！美系外資持續看好IC載板三雄，預期南電（8046）、景碩（3189）下半年營收、獲利將可望季季增，且明年也將繳出優於今年成績。外資「挺身而出」、投信9月來亦站買方，助攻其股價14日雙雙力守平盤之上。

載板產業前景看俏，法人更喊出「三年內都樂觀」良好展望，9月來「下重手」買超南電、景碩580、2,288張，14日更分別加碼逾千張；而適逢季底投信作帳，投信9月來也「一路相挺」，累計買超兩檔達360張、5,164張；土洋聯手下，推升南電、景碩股價強勢表態。

南電8月營收47.24億元，年增29.9％，創下歷年單月次高；累計前八月營收329.47億元，也同步改寫歷年同期新高水準。南電載板營收占比約為八成，法人預期，南電ABF與BT載板稼動率均可維持滿載至年底，下半年可望受惠價格調升、產品組合優化，至第四季業績逐季成長。

市場也指出，載板產業市況吃緊，供不應求態勢可望持續至2023年。法人看好，南電在錦興廠、樹林廠投產後，預計將各自增加ABF載板產能約14～15％、10％；再加上大陸昆山廠第二季起ABF載板全產全銷，預估今年ABF載板整體產能將大增兩成、明年再增15％；至2023年產能將較去年底激增四成。

此外，景碩8月營收32.98億元，月增5.8％、年增47.7％，再次創下新高；累計前八月營收達223.67億元，年增29.5％。法人分析，用於薄型、手持、穿戴等產品之BT載板需求旺季來臨，BT載板也陷入吃緊，看好BT營收比重較大的景碩，下半年營運可望逐季升溫。

至於產能方面，景碩目標今年ABF、BT載板分別擴充30％、10％，新廠房過去出租的復揚廠也收回用以擴充ABF產能，預估於今年底前貢獻營收，並持續擴充至明年年中。

(時報資訊)

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