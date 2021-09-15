美國商品期貨交易委員會（CFTC）日前公布的數據顯示，原油期貨的投機者淨部位為349,158口，與前一周相比，減少了7,370口。 此外，原油期貨的投機者淨部位自3月12日的537,438口見頂拉回以來，口數減少了35％，顯示籌碼面對原油未來表現看淡。

除此之外，近幾個交易日將有許多重要數據即將公布，如15日的美國API原油庫存變化以及美國EIA原油庫存變化，18日將公布的貝克休斯石油鑽井數等。上述數據都將牽動著未來幾個交易日的國際油市變化，投資人須多加留意。

在技術分析方面，以美國紐約商業交易所（NYMEX）10月合約的輕原油期貨日K線來觀察，自8月27日站回月線以來，皆能收在均線之上，顯示月線為下方重要支撐，但由於CFTC的投機者淨多單持續減少的情況下，投資人可先以區間震盪來看待期貨後勢。

臺灣期貨交易所（期交所）在2018年7月發行布蘭特原油期貨，成功邁出與全球商品期貨市場接軌的一大步。而後推出的布蘭特原油期貨，經期交所設計，相較英國倫敦國際金融期貨交易所（NYSE Liffe）的同質性商品具有五大特色：一、無需透過複委託，只需以國內期貨帳戶即可交易，提供投資人便利的交易管道。二、採新台幣計價，無需進行換匯，便利性高。三、涵蓋國人用油成本，提供國人油價變動的避險管道，服務實體經濟。四、日、夜盤涵蓋主要油市波動時段，交易時段便於交易人進行風控與部位調整。五、豐富國內商品類期貨，使交易策略更加多元與靈活。（國票期貨提供，方歆婷整理）

(時報資訊)