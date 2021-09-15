歐洲央行（ECB）日前決定將減緩「疫情緊急購債計畫（PEPP）」的實施速度，雖未宣布細節，但市場預期，2021年第四季的購債金額將從原先的800億歐元，減少到每月700億歐元。

過往歐洲央行隨美聯準會（Fed）的政策而動，靜待Fed 9月21、22日的決策會議動向。因近期公布的8月非農就業人口僅增加23.5萬人，遠不如市場預期的增加73.3萬人，在就業市場仍需改善的情況下，市場認為，Fed於9月宣布縮減購債的可能性很小。

國際半導體廠產業協會（SEMI）先前公告，7月北美半導體設備出貨金額達38.57億美元，再度改寫單月歷史新高，目前晶片供給無法跟上市場需求，也顯示半導體前景持續暢旺。

蘋果新機發表會訂於9月14日（台北時間15日淩晨），近期投資人擔憂iPhone 13平均售價可能會因記憶體平均容量提高而影響銷售，加上與遊戲開發商Epic Games反壟斷訴訟失利，致蘋果股價高檔回落。不過，受益於美國對華為禁令，市場預期，iPhone 13 2021年出貨量仍能比iPhone 12的2020年同期出貨量成長一成以上，有利相關電子供應鏈的營運展望。

技術面來看，因美股醫藥類股走弱，導致道瓊與S&P500指數13日在月線之下，但以科技股為主的費半指數與那斯達克指數仍守穩月線之上，由於蘋果是美國指數重要成分股，在新機銷售展望佳的預期下，有利整體美股的走勢。

美國指數較具有趨勢性，適合順勢交易，投資人可藉美國CME交易所的微型小那斯達克、微型小S&P指數期貨或美國CBOT交易所的微型小道瓊指數期貨參與美股行情。（統一期貨提供，方歆婷整理）

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