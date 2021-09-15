台股14日依舊呈現區間格局，終場收在平盤附近、在17,434點，小跌11點，台指期則是小漲20點，以17,461點作收。面對台指期轉為正價差27.1點，專家認為，透露正向訊息，預期台股在中秋長假過後有機會逐步轉強。

然而，在中秋連假前夕，由於台股目前上方有壓、且量能未放大，本周適逢蘋果新品發表會，以及美國將公布CPI等，影響美股和台股走勢，預期台股本周恐仍是整理態勢。

針對台指期轉為正價差，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，現階段台股在長假效應下量縮整理、表現較弱，但據過往經驗，在中秋長假過後，有機會逐漸轉強。台指期價差表現具市場方向指引，就如今轉為正價差來看，透露正向訊息。

蔡明翰說，不期望台股在長假前有強勢表現，可能維持在季線附近整理，但盤面結構其實不差，雖漲多的電子族群轉弱，但由非電族群轉強撐盤，呈現健康輪動，搭配期指領先表現，對台股後市並不悲觀。

籌碼面上，三大法人14日買超現貨65.5億元，在台指期淨部位則是淨空單增加864口、至9,019口，但其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少35口、至15,368口；外資對現貨也同步買超、金額達65億元。

群益期貨表示，外資期現貨略為同步作多，自營商選擇權偏多態勢，月選偏多不變，整體籌碼面偏多格局。然在技術面上，台股14日無主流表現，目前仍屬量縮整理格局，短線在量能無法回升放大下，對台股區間震盪看待不變。

元富期貨指出，台指期14日開高走低，指數盤中衝高至17,500點以上，不過隨後受高檔賣壓影響，整數關卡未能有效站上，終場以黑K棒作收。目前指數站在所有均線之上，惟上方有17,500點整數關卡壓力，先以中性區間看待為宜。

(時報資訊)