氣動元件大廠亞德客-KY（1590）為償還銀行貸款，辦理10,975張現金增資案自動生效，14日公布每股發行價格從暫定800元下修至718元，其中一成將公開承銷，總計募資78.8005億元，是亞德客有史以來最大筆募資案，增資新股預計10月下旬掛牌交易。

亞德客8月合併營收人折合新台幣22.46億元，年增34.43％；前八月合併營收以新台幣計價174.68億元，年增46.57％，創同期新高。亞德客大陸佛山及寧波兩地工廠稼動率維持110％。大陸市場占亞德客營收比重高達93％，尤其亞德客今年採取自行吸收原物料成本策略奏效，在大陸氣動元件市占率也攀升至23％，拉近勁敵日本SMC市占率34％距離。

美系外資認為，大陸控制疫情，物流管控問題9月可望緩解，尤其，大陸新基礎設施和電動車需求做後盾，亞德客上升周期將維持至2022上半年，最新出具報告給予「買進」評等，目標價維持1,200元。

亞德客為擴張氣動元件及線性滑軌市場版圖，今年持續擴建大陸寧波新廠、增加大陸廣東佛山、浙江寧波及台灣台南樹谷園區三地工廠生產設備，今年資本支出40億元，其中氣動元件擴充設備產能7月已告一段落，預估年產能可增加25％～30％，產出量將逐漸增加。線性滑軌方面，亞德客規劃明年初年產值從今年7月人民幣七到八億元增加至十億元，明年底倍增至20億元。

亞德客14日公布，現金增資每股發行價格718元，29日為現金增資認股基準日，保留一成給員工認股，八成由現有股東優先認股，剩下一成公開承銷。

(時報資訊)

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