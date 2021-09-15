有「林口王」之稱的亞昕（5213）集團，進軍台中首案「亞昕一緒」開出紅盤，成功打響14期推案前哨戰，14日搶先動工！集團董事長姚連地宣布，2022年預計在台北、南港、林口、青埔、台中等地區推案，總銷上看570億元，推案量較今年翻倍增長。

其中，台中鎖定北區、西區、北屯區14期等重點區域推案，總銷金額挑戰200億元，將成為未來營運成長最大動能。

亞昕今年前八月營收28.59億元，年增11.5％；今年上半年稅後淨利2.44億元，EPS 0.7元。14日收盤價20.8元，小跌0.05元。

姚連地表示，亞昕看好台中人口紅利年年看漲，早已在台中市區精華地段超前布局，除在14期擁有五塊土地並持續整合之外，也於西區麻園頭段的廣三SOGO商圈、北區科博特區的忠明路擁有土地，目前台中土地庫存量達5,000坪之多，且持續整合土地中，而14期將是亞昕集團在台中的重點開發區。

亞昕台中14期首案「亞昕一緒」銷售告捷，目前僅剩個位數，也加速亞昕台中推案步調。亞昕表示，包括14期「洲際段」新案，產品規劃二到三房，總銷約17億元；還有，北區博館特區忠明路新案，基地面積約千坪，規劃打造兩棟樓高28層的住宅大樓，總銷金額約90億元，雙建案目前已進入籌備與規劃階段，預計2022年首季將陸續進場。

不僅如此，亞昕台中西區麻園頭段，及14期仁和段土地都在申請建案，預計三年內，台中總推案量上看300億元，未來「昕派建築」，將在台中市區開花遍地。

姚連地表示，位於台中市北屯區、總面積高達403公頃，號稱全台40年來最大市地重劃的14期重劃區，鄰近11期崇德松竹商圈，同享機捷特區、水湳經貿園區發展利多，擁有低密度、高綠覆、腹地廣大的條件，更有台中巨蛋園區、洲際漢神百貨兩大投資案進駐，是中台灣「住一」特區唯一擁有如此發展優勢的區段。

姚連地強調，看好14期重劃區有望接棒七期市政，成為台中下一個頂級住宅區，而在14期持有三千多坪土地的亞昕集團，將是持續深耕區域的大型品牌建商。

(時報資訊)

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