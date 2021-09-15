以每股155元上市的八方雲集（2753），於9月9日上市後成為今年第11家上市公司，但遇到5月之後疫情衝擊，再加上「高貴」的承銷價，影響投資人買進意願，股價應聲重挫，上市來四個交易日股價跌不休，14日最低來到149元，最後以下跌3.5元收在150.5元。

隨著第三季之後台股震盪劇烈，加權指數攻上萬八拉回後，目前指數在季線附近震盪，但個股調整激烈。

據統計，今年來上市股已有富采、穎崴等陸續跌破上市承銷價，另外，統新櫃轉市，股價也低於在櫃買最後一個交易日的收盤價。

據統計，今年來上市11檔個股分別為富采、迅得、穎崴、AES-KY、統新、展碁國際、長榮鋼、志強-KY、鴻碩、IKKA-KY、八方雲集等。

其中，迅得、統新及鴻碩三檔為櫃轉市，另富采依企業併購法取得晶元光電及隆達電子全數股份後上市。

富采上市承銷價為82.8元，14日拉尾盤以73.8元上漲0.7元作收，但仍比承銷價低了8元。

統新在櫃買最後交易日收103元轉上市，14日股價收約61.1元大跌1元，比承銷價低了41.9元。

穎崴上市承銷價更高達348元，14股價收僅有240.5元，低於承銷價高達107.5元。

八方雲集上市承銷價155元，14日股價收150.5元，比承銷價低了4.5元，上市蜜月期黯然失色。

八方雲集股價在上市觀光股中，勉強守住上市股王，若與上市櫃股相較，則低於瓦城的236元，豆府150元緊追在後，接下來是晶華的143元。

(時報資訊)

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