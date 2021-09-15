隨著5G在全球進入大規模商用化，對小型基地台（Small Cell）需求也將隨之增加。IC設計廠義隆（2458）旗下義傳科技為鎖定這塊大餅，宣布推出新產品5G NR射頻端收發器晶片Yucca，正式進軍5G市場。

5G在全球進入商用後，各式解決方案正在迅速發展。除了室內建築物或特定區域的企業私網布建應用外，針對戶外公共網路的最佳化布建，如各式小基站的設立，將會成為5G電信系統整合商和營運商在提供商用部署的關鍵。

義傳表示，為鎖定這塊商機，因此推出5G NR射頻端收發器晶片Yucca，該產品正是因應電信供應商擴大5G布局的關鍵零組件，宣告義傳科技繼在有線高速寬頻網路xDSL及G.fast實體層（PHY）領先技術晶片發展後，正式進軍5G市場。

為加速搶攻先機，義傳表示，公司近日內也完成由國發基金及台杉投資共同領投的新一輪募資，將全力提供義傳在5G發展所需的資源，預期新一輪資金更將增強其在5G的市場位置。

事實上，義傳在有線及無線通訊領域上都持續積極進攻，先前的有線高速寬頻網路xDSL及G.fast實體層市場已經開始展開市場布局，隨著未來5G網路有線高速傳輸骨幹開始大幅成長，可望替義傳帶來明顯業績成長。

義傳業務執行副總裁Didier Boivin表示，5G-NR RF收發器是義傳為了5G推出的第一款相關晶片，可應用於5G遠端無線單元（RRU）、小型基地台市場。

(時報資訊)

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