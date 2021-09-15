競國（6108）今年來受惠NB Cam鏡頭模組、DRAM模組、LED封裝板等產品需求強勁，帶動上半年營收、獲利成長顯著，公司預期第三季傳統旺季到來、需求仍佳，台灣廠、大陸廠皆為滿載，不過市場普遍長短料問題仍在，對於第三季及下半年營運持穩看待。

展望第三季法人表示，筆電需求延續，相關產品仍具動能，尤其記憶體模組板需求不看淡，另外，泰國疫情獲控制，有利於泰國廠營運轉佳，以及該廠積極導入新產品、拚拉高稼動率，預估該公司第三季營收有望維持成長趨勢、較第二季持平或小增，第四季則隨傳統淡旺季節奏，會較第三季略減，上下半年營收持平看待，全年營運優於去年看法不變。

競國14日舉行法說會，會中公司提到目前競國有台灣、昆山（競陸）、泰國（競億）三個廠，月產能分別為22萬、120萬、105萬平方呎。其中台灣廠以SMD LED封裝板、NB Cam模組板、固態硬碟為主，其他產品還包括網通板、電源供應器、CMOS封裝板、汽車板等。

競陸則是以DRAM模組版、電池板、NB/PC零件為主，尤其上半年在遠距商機的帶動下，電腦相關產品的成長顯著，該廠其他產品還包括工業、網通、衛星接收器、固態硬碟、汽車板等。

競國台灣廠、大陸廠稼動率滿載，但泰國廠則較低僅約55％，雖然該廠已獲得T1汽車電子零組件認證，但接單尚不穩定，因此去年來競國積極在泰國廠導入新產品線，如DRAM模組、鍍金生產線等，期望拉高稼動率以改善該廠營運體質。

競國第二季營收23.17億元、季增4.9％、年增6.7％，營業毛利4.04億元、毛利率17.46％，創2017年以來單季新高，稅後淨利1.1億元、季增233％、年減26.2％，每股盈餘0.69元。

(時報資訊)

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