紡織製鞋族群步步走出疫情影響，外資圈全面動起來，包括：摩根士丹利、美銀、瑞銀、摩根大通、瑞信證券等，齊聲看好紡織製鞋指標股，其中，紡織股王儒鴻（1476）獲點名為族群投資首選；外資看聚陽（1477）目標價共識則正式在「3」字頭以上集結。

美銀證券指出，儒鴻受惠終端需求強勁、不少營運比重放在較高端的優質運動服飾上，加上切入新客戶商機、產品組合有利，以及委外代工具有彈性，營收將有大幅向上空間，是紡織製鞋族群中投資首選，重新納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價779元。外資圈最高仍是摩根士丹利的888元。

根據美國銀行匯總的信用卡等資訊顯示，今年以來，美國消費者對服飾需求大增、前八月開支比去年同期高20％，儘管8月時因新冠肺炎疫情再起影響成長力道，但整體狀況依然健康。

聚陽拜北美服飾市場需求強勁所賜，美銀證券研判，2021～2023年營收年增率將十分亮眼，每年都達雙位數以上，強勁獲利可望支持重新評價（re-rating）行情，給予「買進」投資評等，推測合理股價預期是316元。瑞信、摩根士丹利則分別賦予330與325元股價預期。

聚陽2021年瞄準產能增加二成，與過去典型的擴產一成相比，這是十年來的最高目標，美銀證券認為，聚陽在手訂單已經滿到年底，完全展現終端需求有多強勁。儘管聚陽研判2022年擴產步伐將回歸10％常軌，然因終端需求穩健、潛在委外代工需求與效率提升的可能性，美銀研判產能擴增說不定還有上檔空間。

產品組合轉佳也是聚陽近年來的獲利動能之一，因運動服飾具備較高的單位售價與毛利率，聚陽來自運動服飾的營收比重已從2016年的20％，提升至2020年的24％，2021年甚至有機會提高到40％之多，隨產品組合持續轉變，聚陽的單位售價與毛利率都有進一步提升空間。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維針對製鞋族群指出，需求揚升循環依然堅實，看好領導級OEM廠攜手關鍵大客戶，將在疫情過後持續拓展市占率；投資應先鎖定2022年產能或利潤率有機會超越過往高峰的OEM廠，給予豐泰、百和「優於大盤」投資評等，合理股價估值各是265與110元。

(時報資訊)

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