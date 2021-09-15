承業醫（4164）在布局後疫商機有成，隨著大陸和印尼各有兩家合作醫院，預計明年啟動裝機，而國內質子機預計年底在北醫完裝機，加上年底進入醫療設備集中入帳旺季，法人看好該公司全年營收可望和去年相當，獲利則可維持成長力道。

營運漸入佳境的承業醫，今年前八月營收13.61億元，年減18.5％，不過，在產品組合逐步優化以及成本費用控制得宜，上半年EPS為1.14元，仍較去年同期出色。

承業醫表示，看準智慧醫療趨勢，以及大數據、人工智慧於醫療的運用日漸成熟，正式將韓國醫療科技品牌Vuno成功開發之AI醫療影像判讀軟體導入台灣，該產品可自動分析胸部X光影像，進一步偵測可疑病灶及病灶位置，輔助醫師進行醫療診斷及做出醫療決策，目前產品甫取得食藥署核發之醫療器材許可證，將開始在台灣市場推廣銷售。另，質子機業務在北醫預計年底裝機完工，明年將開始挹注業績。

另外，海外市場拓展也有不錯的表現，大陸市場新增兩家醫管合作醫院，而印尼市場亦有兩家合作醫院之癌症中心現正施工作業中，預期明年將啟動裝機，設備安裝完成後即可啟動營運治療患者。

承業醫表示，公司也積極延伸新事業體，位於竹科銅鑼園區之電子束滅菌工廠於下半年正式動工，未來除提供醫療器材、衛材、食品等民生相關領域滅菌服務外，配備符合國際趨勢以及永續使用原則的高科技輻照技術，將有助爭取國內各家半導體大廠青睞。

(時報資訊)

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