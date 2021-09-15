台肥（1722）受惠尿素、異辛醇國際價格上漲，帶動上半年轉投朱肥貢獻收益達11.47億元，預估今年朱肥貢獻收益可望達20億元，創下近七年新高。

加上南港C2開發案B棟辦公大樓今年10月取得使用執照，目前出租順利，第四季可望加入租收益行列，今年台肥營運可望創近七年高峰。

台肥指出，近來國際油價、天然氣及丙烯等原物料價格上漲，帶動尿素、異辛醇國際價格翻倍上漲，去年尿素平均價格每噸223美元、異辛醇每噸735美元，今年前八月平均價格分別已漲至339美元、1,616美元，今年8月價格更分別達463美元、2,054美元，帶動轉投資的朱肥貢獻台肥獲利從第一季的3.69億元，提升至第二季的7.78億元，推估全年朱肥貢獻獲利可達20億元。

台肥前八月營收74.58億元、年增3.84％，上半年EPS為1.54元，台肥表示，上半年獲利結構多來自朱肥收益，預期下半年朱肥收益可期，仍是台肥獲利成長的主要動能，本業則為持平，化工品如工業級尿素、液氨、硝酸等維持穩定獲利，即使在沒有資產活化處分的狀況下，全年營運也可望創下近年高峰。

此外，台肥南港C2案B棟商辦出租已達56％，第四季將進入第一波「永續財（租金）」的收成期，過去調整開案配置策略秦效，10月起開始貢獻租金收益；出租給漢來飯店的A棟旅館明年下半年貢獻租金收益，未來持續開發南港C4，新竹公道五D5～D7街廓，來自不動產租金收益比重將逐年提升。

(時報資訊)

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