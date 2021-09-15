精確實業（3162）成全球汽車零件王－敏實集團的鋁壓鑄零件最大供應商，拿下福斯汽車中低階電動車平台MEB的鋁電池盒訂單，明年起營收獲利將飆速成長。精確將陸續在大陸湖北咸寧、歐洲塞爾維亞、墨西哥設廠，搶搭全球電動車起飛順風車，喊出五年內營收翻十倍達100億元、躋身全球鋁壓鑄前三強的目標。

精確14日舉行法說會，財務長程清安表示，精確在2017年底由敏實集團入主後，推動轉型發展汽車零件事業，大幅改善過去毛利偏低的情況，去年轉虧為盈，今年起營收獲利均有明顯成長。

順應全球電動車、汽車追求輕量化的趨勢，新車對於鋁合金材料的應用層面與需求日益增加，程清安認為，精確擁有鋁壓鑄的核心技術優勢，對於發展汽車零件事業相當有利。

程清安指出，敏實集團已確立把鋁壓鑄產品訂單交由精確承接；敏實拿下福斯汽車集團MEB平台的供應大單，其鋁電池盒都會由精確供應。根據福斯集團的計畫，2025年時MEB電動車年銷將達百萬輛規模，精確未來幾年業績成長可期。

配合敏實集團布局，精確已陸續啟動海外設廠工程，其中湖北咸寧廠明年將投產，供貨MEB平台鋁電池盒；2023年第一季塞爾維亞廠投產後，在MEB新車型訂單量產下，精確營收加速推進，毛利、獲利貢獻度更將有大幅增長的機會。他透露，鋁電池盒的毛利率超過三成，將成為精確毛利最高的產品。

此外，精確也將在塞爾維亞廠設置1.1萬噸級鋁壓鑄機，比目前全球最大的特斯拉6,000噸級設備還高，透露出精確還將跨入包括車體、結構等大型鋁合金車用零件領域。

根據花旗研究報告，敏實集團已成為全球最大的鋁電池外殼供應商，預估光鋁電池盒業務在2025年時可貢獻人民幣100億元的營收，據此推估精確業績將受惠走高。

精確今年前八月合併營收達8.73億元、年增88.57％，全年可望衝上13億元；上半年EPS為0.6元，因高毛利的汽車零件營占比的提升，法人看好全年EPS將有1元以上的水準，遠高於去年的0.07元。

(時報資訊)

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