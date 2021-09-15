大陸紡織成衣業景氣復甦，越南等東南亞國家疫情嚴峻，部分成衣業轉單至大陸效益持續發酵，帶動工業用縫紉機大廠高林股（1531）及工業用縫紉機零組件大廠強信-KY（4560）目前在手訂單看到第四季末或明年第一季，今年營收及獲利均可優於去年。

強信8月合併營收攀升至1.59億元，月增1.85％，年增達44.77％，不單改寫同期新高，也創下28個月以來單月新高；前八月合併營收達10.76億元，年成長45.85％。

強信指出，訂單能見度看到第四季，且第四季原本就是傳統旺季，今年營運表現逐季成長可期。今年主要成長動能來自於全球成衣市場需求強勁，尤其歐美解封後引發的報復性消費，帶動終端庫存消化速度強勁，使得工業縫紉機廠對於刀具、針件組等零配件訂單增溫。

此外，自動化裝置產品占強信整體營收比重約13％、躍升第二，也因工業縫紉機廠為提高產品附加價值，加大採購力道，將是今年成長最快速的產品。

強信強調，主要市場在大陸，大陸目前疫情程度相較他國穩定，自去年第四季以來，成衣訂單轉向大陸生產效益而受益；尤其，今年下半年以來轉單效應更明顯，主因是東南亞再度爆發疫情，嚴重衝擊當地製造業，越南是東南亞成衣主要生產國之一，根據當地紡織和服裝協會統計，今年以來有逾三成成衣廠倒閉，只好轉單至大陸生產，也將成為強信第四季旺季效應以外的另一波成長動能。

高林股8月合併營收2.74億元，年成長91.76％，前八月合併營收18.85億元，年增97.54％。高林股表示，目前在手訂單維持3～4個月，今年初以來，出貨為運費飆漲及缺櫃所苦，目前每個月出貨及營收都出現遞延現象，短期內船運不容易舒緩，零組件也經常缺料，疫情影響中長期營運。

高林股表示，今年初以來，大陸廠產線持續加班趕工，第三季起工廠每月產出量從原本1.3萬多台增加至1.5萬台以上，希望多生產備庫存，以因應未來市場需求，今年出貨預估年成長三成以上。

(時報資訊)

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