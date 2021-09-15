東南亞疫情持續延燒之際，今年來漲勢凌厲的歐洲市場，14日卻傳出熱軋主力鋼材行情震盪回檔，恐波及下游產品市場。

對此，中鋼（2002）極力滅火表示，只有小幅波動，且是短期震盪的正常現象，不影響後市前景；中鴻（2014）也表示，銷往歐洲的鋼材數量不多，影響不大，且9月內外銷接單量力拚維持18萬多公噸。

此外，鍍面大廠燁輝（2023）則表示，目前除接滿10月外銷訂單外，11月外銷接單作業也維持順暢，且報價也不受影響，只是因高雄港塞港嚴重問題，原訂8月底外銷出貨部分，有20％、約2萬公噸順延到9月初才出貨，其他都還正常。

鋼鐵股漲多回跌，中鋼14日跌破40元大關，下跌0.2元，收在39.85元、跌幅0.5％，交易量為15萬1,365張。

近日來，受疫情影響，除大陸寶鋼10月盤價全面持平外，越南河靜鋼熱軋和線材開低盤，每公噸分別下修35和20美元，但此舉並不影響中鋼將於15日開出的10月和第四季內銷盤價，14日大致定調為平高盤，不致受到河靜鋼跌價影響。

正值東南亞市場疫情嚴峻之際，歐洲市場卻傳出熱軋波動回檔的消息，是否影響後市行情，備受關注。對此，中鋼執行副總黃建智表示，目前美國熱軋每公噸漲到2,150美元，歐洲熱軋每公噸在1,320美元左右，整體來說變動不大，只有上下震盪10美元左右。

他認為，國際鋼市各地區都有短期震盪情況，是正常的調節行為，基本上整體需求還在，後市行情仍然可期，可說穩中趨堅，不致有大起大落的情況。

中鋼指出，歐洲熱軋行情波動，可能與印度低價熱軋銷往歐洲擾市有關，但其對歐洲報價每公噸也逼近1,000美元大關，只有銷到越南市場的報價殺到900～910美元，因此目前不影響中鋼外銷報價和接單，何況第三季外銷接單早已滿檔，接著準備開第四季盤價和進行接單作業。

中鴻也表示，該公司銷到歐洲的鋼品數量不多，且報價也還沒有受到影響，本月內外銷接單量仍希望能維持18.6萬公噸左右。

燁輝表示，現在持續接11月外銷訂單，目前單月總接單量為9萬多公噸，其中只有小部分外銷出貨受到船期遞延影響。

(時報資訊)

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