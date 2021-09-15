日系外資14日出具最新研究報告，看好智伸科（4551）掌握新能源車關鍵零組件生產技術，隨電動車逐漸成為市場主流而受益，加上併購旭申國際效益逐漸顯現，首度列入個股追蹤名單，並給予「買進」評等，目標價上看220元，預估今年EPS上看10.03元，攀史上新高。

日系外資認為，智伸科製造金屬零組件廣泛運用在汽車、醫療、消費電子、運動及半導體等領域，尤其汽車安全及傳動系統零件產品涵蓋汽油缸內直噴（GDI）、雙離合變速箱（DCT）及無段自動變速箱（CVT），其中GDI和DCT市場滲透率逐年提高，汽車和電動車產業是智伸科主要成長動能，其次是醫療及電子領域。

外資預估智伸科2021～2023年年複合成長率達19％；2021～2023年獲利成長率分別為69％、22％、18％。隨著營收規模增加、毛利率提升，預估2021～2023年EPS分別上看10.03元、12.19元、14.39元。

智伸科8月汽車傳動及安全系統關鍵零組件出貨，因汽車廠缺車用晶片影響而下滑，醫療及運動等產業零組件則出貨暢旺，8月合併營收7.14億元，年增3.95％；前八月合併營收59.15億元，年成長35％，雙雙改寫同期新高。

智伸科表示，汽車事業部今年因疫情趨緩，客戶出貨開始回溫，截至目前為止，汽車事業部出貨比較去年成長。整體來說，全球汽車產業仍受車用晶片缺貨影響，這可從市場的各項數據看到，包括終端經銷商因庫存下降而在8月降低銷售等。

智伸科仍保守看待接下來走勢，目前是有感受到客戶9月初拉貨力道比8月初增加，期望車用晶片短缺問題，可在第三季底第四季能夠逐步緩解，帶動後續出貨動能。

智伸科指出，公司目前醫療、電子等按生產排程如預期規劃，第四季加入新產品量產出貨，多元產業產品線，有助智伸科今年營運穩健成長。

(時報資訊)

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