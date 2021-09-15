蘋果新品發表會在15日凌晨登場，除了iPhone 13之外，全新的14吋、16吋MiniLED背光MacBook Pro也可望亮相。MiniLED背光MacBook Pro從8月底開始量產，9月放量出貨，供應鏈推估第四季一個月拉貨量可達70萬～80萬台。新款MacBook Pro的面板供應商是LGD、背光模組供應商瑞儀（6176），富采（3714）則是MiniLED供應商，在新品拉貨效應帶動之下，第四季營運看旺。

蘋果MiniLED背光新品今年陸續亮相，繼上半年推出12.9吋iPad Pro之後，將一口氣發表14吋和16吋兩款MacBook Pro。先前供應鏈傳出良率和MiniLED供貨吃緊等問題，不過14吋和16吋MiniLED背光面板在8月底開始拉貨之後，9月持續放量，推估9月出貨量約40萬片，10月、11月訂單數量還將倍增到70萬～80萬片的規模。

14吋和16吋MiniLED背光面板由韓國面板廠LGD獨家供貨，瑞儀則是背光模組獨家供應商，至於MiniLED由富采操刀。富采目前是iPad和MacBook主要MiniLED背光元件供應商，在蘋果光加持之外，也陸續拿到了其他筆電和電視等MiniLED元件訂單。受惠於iPad Pro產品量產出貨，富采今年3月以來營收逐月走高，8月營收衝上35.38億元，寫下晶電和隆達整併以來的新高。其中第二季MiniLED占其營收比重超過了20％，一片筆電面板的MiniLED用量高達上萬顆，在筆電產品出貨之後，富采第四季營收可望再攀高，公司也規劃今年年底前整體MiniLED前段與後段產能還將再擴充20～30％以滿足客戶需求。

今年上半年在宅經濟帶動之下，平板電腦、筆電需求維持高檔，瑞儀一、二季度營收都維持在140億元。不過今年蘋果MiniLED背光的iPad Pro訂單由韓國背光模組廠喜星拿下，隨著新品量產、舊機種出貨減少，影響瑞儀7月、8月營收表現。

(時報資訊)

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