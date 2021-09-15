半導體設備及廠務業者信紘科（6667）近年來積極擴大綠色製程相關業務，不僅鹼性機能水已於前段黃光製程協助客戶優化極紫外光（EUV）曝光後清洗製程，近期亦成功通過國際半導體大廠Golden認證，獨家供應給先進封裝製程客戶並小量出貨，未來將搭配清洗主設備商出貨。

信紘科表示，機能水設備應用範疇已從半導體先進製程客戶的前段黃光製程，進一步拓展至後段封裝製程中相關清洗，隨著主要客戶的需求持續增溫，將挹注未來整體營運更上一層樓。

信紘科表示，受惠於半導體產業持續朝向第三代半導體、先進製程等技術持續進程，將使得晶圓線距更小，製程挑戰加劇，信紘科採用高濃度氣體溶入水的機能水則成為未來半導體產業發展的主流，自行開發鹼性機能水協助客戶提高製程清洗效率，亦減少化學品使用量，讓客戶在先進製程上發揮節能環保功能並轉型綠色製程，解決半導體產業長年來高污染廢液的難題。

信紘科的全新製程機能水設備已布局重要專利，加上設備穩定度、精準度、安全性均符合客戶高度要求，並可以在地化即時解決客戶問題，信紘科已把握未來製程機能水設備需求成長的市場商機。

信紘科8月合併營收月增44.8％達1.68億元，較去年同期成長43.7％，創下單月營收歷史新高，累計前八個月合併營收10.82億元，較去年同期成長18.4％。法人看好信紘科9月營收維持高檔，第三季營收將改寫新高，由於晶圓代工龍頭擴大資本支出，下半年進入搬移機業務及綠色設備出貨的旺季，第四季營收可望續創新高。信紘科不評論法人預估財務數字。

信紘科對今年整體營運成長維持樂觀展望，廠務供應系統因晶圓代工龍頭的竹科及南科新晶圓廠生產線建置，下半年進入設備裝機階段，整體施作工程如預期進度下，推進營運表現保持良好動能，拆移機服務工程自去年起擴增氣體拆移機工程新業務服務後，化學及氣體拆移機工程服務的需求齊步成長。信紘科目前訂單能見度已長達2022年，半導體廠維持高資本支出將對整體營運帶來正面的挹注。

(時報資訊)

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