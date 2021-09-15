經濟事件分析：

目前新的Delta變種病毒逐漸在影響美國的經濟，7、8月表現出較疲弱的經濟數據，如8月汽車銷售大幅下滑的影響，亞特蘭大Fed總裁表示，Fed還是會在今年內將展開縮減購債的行動，預期高通膨將降溫，但9月FOMC會議應不會宣布縮減購債。

最近高盛、大摩等陸續下修美國Q3的GDP成長預估由5.3％下修至3.5％，主要是受到供應鏈缺料瓶頸與疫情影響，造成製造業的庫存成長放緩，而消費也下滑，預估Q4個人支出將負成長0.5％，Q4 GDP成長預估也從6.5％下修至 5.5％，這顯示Delta變種病毒影響是持續性的。

大摩降的幅度更大，將美國Q3的GDP成長預估由6.5％大幅下修至2.9％，大摩認為財政刺激效果消退及Delta疫情導致8月經濟活動顯著放緩是主因，不過大摩維持Q4的GDP經濟成長預估在6.7％不變，顯示美國購買力並沒有減弱。

參議院9月13日、眾議院9月20日復會，眾議院預計9月27日前表決5,500億美元跨黨派傳統基建法案；另民主黨內部將持續協商3.5兆美元預算協調法案，估計通過時間落在10月或11月。市場最關心的是拜登將於近期提出下一屆Fed主席人選，目前是現任主席鮑爾及布蘭納德相爭格局。

產業變動分析：

蘋果秋季發表會將於9月15日舉行，估計以發表iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPods 3可能性最高。這次蘋果拚AR企圖心明顯，蘋果在邀請函網頁中加入擴增實境AR彩蛋，果粉們可以打開手機網頁版的邀請函，就能在現實中看到蘋果Logo中的加州風景，這是模仿奇異博士魔法門可以瞬間來去加州，AR概念股以玉晶光等為主。

蘋果這次採LPTO（低溫多晶氧化物）技術，估計LTPO比傳統的LTPS技術可節省5～15％電量，多1個小時的待機時間，可有Always on Display常亮模式，及使螢幕刷新率升高，影片的順暢度將升高，LTPO將促使eDP T-CON（時序控制器）升級對譜瑞-KY有利。這次Apple Watch據說有血糖檢測功能，蘋果公司設計的血糖光學傳感器，被認為是一種不需要侵入式的膚頂式連續監測解決方案，蘋果用環境感測兆赫光譜成像技術，讓Apple Watch發射射頻，然後計算射頻的吸收程度，最後獲得血糖讀數蘋果健康照護對光磊有利。

盤勢分析及選股：

中秋節前量縮觀望，但9月15日蘋果將發表新品及台積電16日除息，台積電棄息賣壓已消化差不多，由於過去15年中秋節過後5日內上漲機率87％、10日內上漲機率73％，估計9月15日買盤就會增強。應用材料發表新技術加速半導體異質整合，對先進封裝大邁步，台積電先進封裝2019年30億美元、2021年衝到100億美元，市場商機龐大，創意打入台積電3D Fabri先進封裝可拿很多IP權利金，創意Q4營收大爆發股價大漲，愛普的異質整合較一般多3～5倍效能，號稱窮人的5nm，人工智慧AIOT營收2020年27億元，估2021年61億元，股價也上漲，可留意先進封裝概念股之股價表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意