連假將至、本土疫情未歇，加上美國聯準會（Fed）決策會議在即，市場態度觀望。而隨盤面資金「大降溫」，投信對股市影響力同步放大，投信季底作帳股「挺身而出」。

晶宏（3141）、健策（3653）、中租-KY（5871）投信連買逾五日，股價14日「力撐盤上」，「投信連買股」季底作帳行情仍有戲。

距離季底作帳時間仍有逾兩周，法人指出，台股行情混沌、成交量縮，隨散戶陸續退出下，投信影響力也同步放大。建議投資人近期可以投信進出作為選股方向，可鎖定「特定投信認養的特定個股」，或提前卡位「第四季投信新寵」。

據統計，投信連買天數逾四日之個股，包括晶宏、聯茂、中鋼、環球晶、富邦媒、台塑、健策、中租-KY、譜瑞-KY、精華、元太、儒鴻共12檔，僅中鋼、精華分別小跌0.5％、1.42％，其餘均逆勢力守平盤之上。中租-KY大漲3.31％，健策、晶宏、譜瑞-KY、台塑亦同步上漲1～3％。

中鋼買超張數最多，連八日買超高達3.22萬張，三大法人連續四日「全站買方」，累計買超17.77萬張；晶宏、聯茂、環球晶、台塑、中租-KY、元太、儒鴻，投信也分別連買4～11日，買超1,205～4,610張不等。

統一投顧董事長黎方國分析，特定投信認養的特定個股，也代表投信對該產業研究相對深入，未來作帳行情仍可期待；不過，反觀一般多數投信都有布局個股，季底則較易出現「被作帳」。

驅動IC供應商晶宏，近期也榮登「投信心頭好」，隨歐美零售業對電子標籤需求攀升，法人其下半年營運可望完勝上半年，投信連11日買超高達4,610張。

台新投顧副總黃文清則認為，高股息、散熱、PCB或股價低基期，將是投信下半年布局新勢力；均熱片大廠健策獲投信連六買，股價14日上漲2.85％、收復月線；此外，雙鴻、奇鋐14日雖未獲投信買進，9月來投信仍累計敲進1,233、3,063張。

此外黎方國也點出，投信近期也將開始布局第四季作帳標的，預期第三季財報亮眼、第四季甚至明年展望佳個股可望「雀屏中選」。投資人可觀察內資動態，提前布局投信「新寵」，包括晶圓代工、矽智財（IP）、IC載板、特用化學品、金融、營建等。

(時報資訊)

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