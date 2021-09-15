CMOS影相感測器（CIS元件）廠晶相光（3530）在安防、車用等終端客戶拉貨動能續強帶動下，下半年營運將有機會再度繳出單季業績改寫新高水準，推動全年獲利力拚賺進近一個股本的歷史新高表現。

法人指出，晶相光下半年持續受惠於美系和陸系安防、車用客戶拉貨動能增強，使CIS元件出貨動能一路放眼到年底，且目前晶相光已經在爭取2022年產能，在訂單動能持續暢旺帶動下，晶相光營運有機會旺到2022年。

據了解，近期市場傳出CIS元件大廠豪威（Omnivision）向晶圓代工廠砍單，不過晶圓代工業者透露，豪威並沒有主動向晶圓代工廠砍單，反倒是晶圓代工廠產能吃緊因此向豪威削減2022年訂單，豪威仍在積極爭取更多產能，以因應逐步增加的CIS元件需求，顯示CIS元件市場依舊續熱。

事實上，目前智慧手機、安防及車用等市場需求持續成長，其中旗艦智慧手機在鏡頭數已經成長到三顆以上，這股風氣持續向中低階手機蔓延，另外安防則在物聯網需求推動下，使安防鏡頭用量增加，至於車用則是目前大家最為關注的新市場，原因在於自駕車需求車內外導入數顆鏡頭，讓鏡頭用量大增。

晶相光8月合併營收達3.86億元、年成長28.2％，累計2021年前八月合併營收達27.96億元，創歷史同期新高，相較2020年同期大幅成長67.8％。法人預期，晶相光下半年營運將可望繳出優於上半年成績單，全年獲利將有望挑戰賺進近一個股本的實力。

除此之外，隨著車用鏡頭市場持續暢旺，晶相光也沒放過這波龐大商機，目前正在積極與前裝供應鏈合作當中，業界預期，晶相光有機會最快在2022年在前裝車用鏡頭市場傳出好消息，屆時將可望替晶相光帶來明顯業績成長動能。

至於在生技醫療領域部分，晶相光則與美國基因定序大廠illumina合作當中，期許未來在基因定序成本逐步下降之際，將有機會推動高毛利的醫療用CIS元件出貨大增，維持獲利穩健成長。

(時報資訊)

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