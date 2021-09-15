電源管理IC廠通嘉（3588）在USB-PD訂單持續滿載效應，以及反映成本的產品漲價。法人預期，通嘉第三季將可望改寫單季歷史新高，全年獲利將相較2020年倍數成長，並且這波訂單暢旺需求將有望一路延續到2022年。

通嘉8月合併營收達1.96億元、月成長5.4％，改寫單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長62.7％。累計2021年前八月合併營收為13.27億元、年增48.1％，創歷史同期新高。

法人指出，通嘉在蘋果、非蘋陣營4G／5G等新機效應推動下，使USB-PD晶片出貨表現亮眼，另外又有遠端商機使PC電源供應器需求續旺，電源管理IC供給持續吃緊，推動通嘉營運繳出亮眼成績單。

據了解，通嘉在晶圓代工及封測產能吃緊情況下，使USB-PD、電源管理IC等供給相當吃緊，因此在2021年因應成本上漲，已經數度調漲產品報價，加上產能有限情況下主攻中高階客戶，使營收及毛利同步看漲，讓上半年稅後淨利達1.08億元，相較2020年同期大幅成長554.8％。

法人預期，通嘉在下半年訂單暢旺之際，第三季財報將有望達到歷史新高表現，且第四季預期將為淡季不淡水準，整體來看全年獲利將可望相較2020年倍數成長，再創新高可期。

據了解，在5G、車用等終端需求持續成長帶動下，使電源管理IC用量大增，單是5G智慧手機天線增加就需要額外增加數顆電源管理IC，相較4G世代倍數成長，另外車用在電動車、座艙數位化及自動駕駛等需求同樣需要大量電源管理IC，讓既有電源管理IC需求供給吃緊，引發缺貨漲價潮，通嘉自然同步受惠。

在這波效應下，晶圓代工、封測產能雖然正積極擴增產能，但最快將於2022年下半年才有望開出，因此這波電源管理IC供給吃緊效應將至少延續到2022年上半年。法人指出，通嘉訂單動能將有一路延續到2022年，推動USB-PD及電源管理IC出貨動能持續上衝。

(時報資訊)

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