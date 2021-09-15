信任網路有限公司BiiLabs與諾利嘉國際Norikaoda International，宣布合資成立ACG.SPACE，進軍區塊鏈遊戲，深耕區塊鏈技術以及IP授權。

運用ACG題材打造屬於收藏家們的一級玩家宇宙。也將加碼取得IP授權，令更多國際知名IP在區塊鏈遊戲中與玩家們建立緊密關係。

ACG.SPACE除提供NFT授權發行單位鑄造、發行並行銷NFT虛擬資產外，更具有ACG授權與發行單位的NFT授權媒合平台、ACG為主題的國際跨鏈專門交易所及ACG區塊鏈遊戲，從上至下打造出ACG NFT專門生態系等三大賣點。

BiiLabs CEO朱宜振表示：「實體ACG商品可透過NFT中專屬數位身分、在NFT市場上購買到的虛擬紅單做到防偽認證，虛擬紅單將透過NFT空投至買方帳戶，領取實體商品後便會由防偽機制跨平台銷毀該虛擬紅單確保買家權益。」

而近期也以日本創作大師永井豪作品無敵鐵金剛 Infinity Z，做為實體收藏雕像結合NFT數位藝術作品，並於NFT交易所上進行販售。

推動此次ACG NFT的操盤人諾利嘉董事長織田紀香表示：「ACG NFT專門生態系的推動，可幫助ACG主題藝術創作者或IP，在交易所中創造出更大的價值。未來會有愈來愈多ACG藝術收藏品，選擇使用虛擬交易成為新的銷售通路，也將顛覆傳統的IP變現熱潮。」

(時報資訊)