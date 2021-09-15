Skoda汽車搭上台灣後疫情時代新車銷售熱潮順風車，以高性價比（CP值）、高規安全配備的定位，成功吸引務實型的歐洲進口車買家青睞，今年銷售業績三級跳，前八月逆勢成長1.54倍。在獲得原廠全力支援下，台灣掌握較歐系競品更充足的車源，Skoda Taiwan總裁李御林估計，全年Skoda新車總銷可望達成8,600輛新高目標。

Skoda於14日也上市Octavia與Octavia Combi兩款全新改款車，入門款訂出百萬元有找的超值價，樂觀今年的400輛配額機很快能銷售一空，明年估計Octavia車系將有年販千輛以上的實力，成為Skoda休旅車之外，品牌最重要的量販車型。

由於疫情、車用晶片短缺、全球物流海運亂象干擾下，今年台灣歐系進口車品牌普遍面臨缺車問題，不過Skoda卻異軍突起，在三大休旅車產品Kodiaq、Kamiq、Karoq大賣推升下，上半年品牌新車總銷量達4,420輛、較去年同期大幅成長61％，成為進口車市場的新勢力。

下半年Skoda則推出新一代五門斜背車Octavia與旅行車Octavia Combi，維繫品牌業績熱度，台灣首波引進三種動力共五款車型，定價99.9萬～132.9萬元，以國產車等級的破壞性定價策略，殺進下半年市場。Skoda Taiwan表示，新一代Octavia首波抵台有200輛車，至今年底估計台灣將有400輛配額，以高規配備與破壞性訂價策略來看，樂觀很快能銷售一空，助威今年Skoda在台銷售8,600輛新高目標達陣。

去年Skoda Taiwan飽受缺車之苦，全年新車銷量僅約7,000輛，為該公司成立以來首見衰退，今年在原廠全力支援下掌握較充足車源，重新挑戰業績成長的新高目標。Skoda今年挑戰8,600輛銷售目標，已確定躋身台灣進口車市場一線品牌之列，「未來成年販萬輛品牌不是夢！」

(時報資訊)