行政院副院長沈榮津14日折衝協調，敲定台灣機械工業公會與外貿協會主辦的台北國際工具機展，將與台灣工具機暨零組件公會主辦的台灣國際工具機展，首度聯盟同步在2022年2月21起登場。貿協表示，聯盟將創造1＋1大於2的展覽效益，向國際買主展現臺灣工具機產業大團結，有助推升台灣工具機產業的國際地位。

機械公會原定今年3月舉辦2021台北國際工具機展，卻因疫情而順延至明年2月21日～26日；另工具機公會則因原本烏日高鐵站旁展館租約到期後被拆，台中水湳展覽館也未蓋好，獲經濟部協助提出明年北上南港展覽館舉辦台灣國際工具機展議案，貿協給工具機公會228及329兩檔期，工具機公會選擇228檔期，卻造成兩個公會舉辦工具機展相差2天，雙方互不相讓，令參展廠商及貿協都感到為難。

熟悉內情人士指出，友嘉集團總裁朱志洋身兼工具機公會最高顧問，13日應工具機公會理事長許文憲邀約南下台中，與多位工具機業大老共同會商因應對策。會前機械公會理事長魏燦文也情商朱志洋幫忙與工具機公會溝通協調，工具機公會提出不能被矮化、不能只在台北舉辦一次台北國際工具機展兩訴求為底線，經朱志洋先後與魏燦文、機械公會名譽理事長徐秀滄及柯拔希電話溝通，事先也將訊息回報給行政院副院長沈榮津。

14日上午，沈榮津與經濟部長王美花、國貿局長江文若三人，與朱志洋、魏燦文等九位機械公會代表溝通，機械公會也給足沈榮津面子未堅持己見。會中達成機械公會的台北國際工具機展與工具機公會的台灣國際工具機展都在明年2月21日～26日同步登場，共同使用南港展覽一、二館及世貿一館三個場地，可使用攤位5、6千個。

魏燦文指出，為了不讓廠商困擾，也為兩公會和諧著想，他才請朱志洋出面協調，14日獲副閣揆沈榮津折衝，圓滿落幕。工具機公會理事長許文憲表示，機械公會與貿協將主辦2023年台北國際工具機展，如果台中水湳展覽館2024年未能完工啟用，工具機公會2024年仍會北上，獨自在南港展覽館舉辦台灣國際工具機展。

(時報資訊)