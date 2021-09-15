台北市長柯文哲14日表示，實價登錄2.0七月正式上路，不過透明不是重點，如果價格是假的也沒用，因此如何防止不完善的管理、不合理的炒作，是需要去思考的；產官學界則建議台北市推動實價登錄優化版，並研議納入登錄預售屋解約、換約的資訊，避免平台淪為炒房工具。

柯文哲昨天在北市政府地政局舉辦的「2021居住正義2.0系列論壇Ⅴ─預售屋資訊與交易安全之探討與展望」中表示，預售屋資訊原本是「琵琶半遮面」，2～3年後才公布，直到七月實價登錄2.0新制實施，全面納管預售屋，契約交易價格才全攤在陽光下；不過，價格要真的才有用，因此北市透過經濟學模型、專業估價師協檢，加強比對稽核，避免實登平台成炒房平台。

台北市地政局局長張治祥表示，實價登錄2.0實施後，規範預售屋更完善，但也憂心在沒有歷史行情可追蹤、無解約換約管理機制下，恐會賣高價、再解約換屋，而讓平台淪為造假、炒房的工具；目前地政局考慮每建案會查核3件，以確保登錄資訊的確實，並研擬把預售屋解約、換約資訊納入申報範圍。

地政司司長王成機表示，實價登錄2.0已正式納入預售屋逐戶登錄，並賦予地方政府查核權，用意即不允許平台淪為炒作工具，但怕業者利用「定錨」作用哄抬價格，所以台北市府 也請估價師公會評估是否申報資訊正常才予以揭露。

國立屏東大學不動產經營系副楊宗憲表示，建議單一建案揭露實價要多戶、多樣化，以避免價格被「定錨」，解約換約應全都露；中長期應建立建商「推案履歷」，讓消費者可輕鬆分辨「一案建商」，並建立預售屋房價指數。

住展雜誌研發長何世昌則直指，現行實價登錄2.0，並無法達到平抑房價？試想實價登錄，是對誰有利？許多國家經驗顯示，實價登錄是多頭時有助漲效應、空頭時有助跌效應，試想台灣房市是多頭時間長？還是空頭時間長？其次是對賣方較順利？還是對買方較順利？大家還是要再想清楚。何世昌也大膽預測，台灣房價，將會進入主升段，主要推手就是房地合一2.0。

(時報資訊)