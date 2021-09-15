疫情衝擊各行各業，影城更是連續兩年成「慘業」，身兼新光三越業務本部長、新光影城董事長的吳昕昌14日指出，影城受限各地人數限制與禁食令，目前還看不到曙光，尤其是西門町新光影城過往7年一直是金馬影展播映中心，今年起換由遠百A13的威秀影城接手，無疑減少包租的固定收益；不過吳昕昌強調，將積極面對困難並持續轉型，以新光三越百貨零售資源與優勢繼續經營影城商場。

吳昕昌同時擔負起新光三越新投資事業包括高雄草衙道購物中心轉型為oulet商場「SKM Park」，及插旗台北東區的「Diamond Towers」等開發業務，他強調，高雄「SKM Park」仍將如期於農曆年前登場，目前草衙道購物中心全館正進行結束出清，預計明年1月轉型為新光三越首間國際級生活複合式Lifestyle Outlets購物中心，吳昕昌表示，目前規劃的200～300家廠商已洽談過300～400家品牌，預計引進50％的新品牌，其中零售占比會拉高至60％，餐飲和娛樂占比則從現行超過50％降為40％，目標1年吸引700萬人次來客。

而新事業還包括「beauty STAGE美麗台」，10月初將進駐中和環球購物中心。另一個重頭戲是明年第四季在台北東區要開「Diamond Towers」，目前招商已超過六成，預計引進一線精品。

(時報資訊)