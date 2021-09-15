新光三越副董事長吳昕陽14日指出，疫情爆發以來因確診足跡導致全台各店閉店情況高達21天，這三個月對百貨業真的很辛苦，最嚴峻時業績剩不到三成，還要即時補助廠商，所幸政府、金控房東補助與降租，紓解營運壓力；此外，接下來可望迎來五倍券、周年慶商機，看好帶動間接效益至少一倍，持續挑戰全年800億業績目標。

新光三越即將於15日召開董事會，對於市場派一再關注的新光三越IPO進程，吳昕陽表示「一切照既定行程進行」。面對疫情帶來的挑戰，吳昕陽以「正面審慎、積極面對」八字定調，強調再怎樣都要過好每一天！

他帶著團隊嘗試各種方法，希望為顧客做更多服務，從去年1月疫情爆發起到上周為止將近20個月，期間開過90次疫情應變會議；他認為接下來疫苗覆蓋率提高，相信疫情會趨緩，對於接下來的營運仍有信心，也會跟隨政府振興五倍券的政策努力向前。

吳昕陽指出，去年新光三越收了11億元三倍券，今年五倍券效應可望放大近一倍的間接效益。他認為五倍券是很有力的催化劑，新光三越會借力使力，去年整體新光三越創下807億的史上新高業績，今年努力朝800億元前進，接下來周年慶將自10月7日首波全台六店開打，加上五倍券及數位轉型包括熟客系統、電商等催化，皆將成為業績達標動能。

今年這波本土疫情讓百貨業受重傷，因疫情確診足跡造成新光三越不同分店共閉店21天，這三個月來大家都非常辛苦，最差的時候業績剩不到三成，隨著疫苗陸續施打，有信心接下來情況會好轉，以目前前8月全台業績已回復至去年同期八成，接下來周年慶登場，第四季有機會迎來消費爆發。

吳昕陽說疫情讓人變得更謙卑，他帶著經營團隊向政府申請補助、向房東申請降租，他特別感謝政府提供紓困，金控房東也給予租金補貼，得以減少營運壓力。

(時報資訊)