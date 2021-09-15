受惠雲端服務需求持續增溫，全球第二季伺服器市場規模及出貨量皆較第一季增溫，法人預期，在伺服器ODM廠多釋出對下半年訂單需求看旺之際，整體伺服器在第三季仍將維穩季增走勢，加上美系主要雲端網路服務商臉書、微軟及谷歌，皆已重申後續在雲端投資的資本支出不會縮水，預估伺服器需求能見度已可達明年第一季。

依國際數據資訊IDC調查，今年第二季全球伺服器出貨量季增15％、達320萬台以上，與去年同期持平。其中，ODM Direct白牌伺服器出貨比重從第一季的31.6％，增長至達32.2％。不過以伺服器營收規模來看，第二季則較去年同期下滑約2％，但較第一季增長13％。

法人指出，美國市場因先前基期高，在該季呈現6％的年減，相較其它包括亞太、西歐等地區皆呈現年增的成長表現走弱。

不過，近期美系大型雲端服務業者多在法說會中，重申對建置資料中心的支出將持續增長，包括臉書預期2021年度的資本支出將保持在190～210億美元、未下修，微軟亦預期第三季資本支出將維持增長，另谷歌也重申將持續積極投資Google Cloud，法人預期台廠如廣達、緯穎及鴻海、英業達、緯創、神達等供應鏈亦將受惠。

惟料況供應問題仍將是影響下半年伺服器市場的關鍵，法人認為，整體缺料情況可望於第四季好轉，屆時將有助ODM廠的營收強勁回彈。至於第三季主要台ODM廠的伺服器業務營運表現，法人則預期，僅有緯穎動能將略顯疲軟，至第四季再回升。

另從企業伺服器市場來看，出貨量位居首大的戴爾在第二季以逾兩成的年增幅，拉升出貨量達近53萬台，營收規模則有10％年成長。出貨位居第二季的HPE慧與科技，出貨量雖微幅年減2.3％，但營收規模則有3.4％年增，以逾37億美元居市占之冠。

而位居營收規模第五大的IBM，第二季雖有近兩成的年減幅度，不過在聚焦企業數位化對混合雲及綠色運算服務需求增溫下，近期再推出採用IBM Power10處理器的全新E1080伺服器新品，預計也將挹注台ODM神達的出貨動能。

(時報資訊)

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