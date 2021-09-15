台灣之星結盟富鈞水資公司，針對台灣各類水情、用水、污染等水務情資，結合雲端智能監測技術及大數據分析，提供水質監測、水質改善、智能監測系統、設備節能與平台整合服務，共同布局5G智慧水商機。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著氣候變遷與暖化加劇，能源議題已是全球必須共同面對的課題，5G時代到來的同時，全球各電信公司加速推動5G基礎建設，也大幅增加碳排放及能源消耗，台灣之星早在2018年就積極布局智慧能源，包含推動智慧電表建置案、並已攜手盛齊綠能布局智慧電網。

朱曉幸指出，與富鈞水資將共同發展出具有AI人工智慧的水資源管理系統，透過5G網路有效管理水資源，以及整合國內水資源單位的水情資料，精準掌握全台水體動態資訊，完善區域水資源建設發展，遠離水災威脅。

台灣之星表示，截至目前，企業客戶數相較去年同期成長二倍以上、並帶動整體企客營收年增近四成。隨著5G開台，物聯網合作夥伴持續擴大，至今已橫跨24個領域、超過300家業者，物聯網整體申辦量持續穩健成長、與去年同期相比成長超過四成，傳輸流量亦顯著增加、月增超過20％。

富鈞水資董事長林學廷指出，該公司過去以提供遠端監控服務為主，與台灣之星合作之後，雙方將共同開創更多智慧水務應用及相關創新應用解決方案，擴大發展多元水資源管理服務。

(時報資訊)