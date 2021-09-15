疫情加速企業數位轉型需求，也讓相關的軟體人才缺口浮現。IT服務商緯創軟體（4953）董事長暨執行長蕭清志表示，今年將加速擴大徵才，近期已經新增1,200人，下半年徵才力道也將持續。

此外，為加強招募人才，緯軟近期與中華大學簽署產學合作備忘錄，共同打造軟體人才培育平台，期望透過雙方攜手，可以找到打造學校與產業界之間的橋樑。

蕭清志觀察軟體產業指出，檢視全球前幾大市值公司，例如蘋果、微軟、谷歌集團、臉書、亞馬遜等公司都是以軟體為核心的巨擘企業，面對AI、FinTech、物聯網等世紀科技浪潮，全世界都在爭搶軟體人才。而台灣的軟體人才就「質」來說，是優秀的，但是在數量上，供給與需求之間一直存在很大的缺口。

緯軟透過與中華大學產學合作，將會規劃產學人才培訓專班，提供學生職涯發展與就業輔導、以及實習就業的技能訓練，將學校課程與產業實務經驗介接，提升學生的數位學習力、就業力與競爭力，協助學生提早做好生涯規劃與儲備職場核心能力，實現學用接軌。蕭清志表示，希望搭建學校與產業之間的橋樑，打造軟體人才培育平台，同時也能創造跨產業、跨國的工作機會。

蕭清志指出，緯軟今年也加大徵才力道，至今年6月底，員工人數已達7,000人，較去年底的5,800人，短短半年內多增1,200人，蕭清志表示，工程師缺人才是全球現象，預期將會持續很長一段時間，而緯軟的徵才力道在今年下半年也將持續。

展望緯軟下半年營運，緯軟第三、第四季以IT高科技、製造業兩類客戶成長最快。IT高科技客戶佔緯軟營收比重44％，較為去年增加5％，而緯軟近期打入中國一線的網路、電商龍頭企業，預期下半年在客戶訂單快速放量之下，營收將持續升溫，也有望高於上半年表現，將會是接下來最主要的營運動能。預期全年營收將以階梯式成長型態繼續向上。

(時報資訊)

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