緯創資通（3231）於今年7月初獲選為北市府提出之「臺北市數位內容創新中心BOT案」最優申請人後，歷經近兩個月的議約程序，14日完成與北市府的簽約儀式。緯創規畫以43億元投資，預計最快於2025年完成主體建築後，於2026年啟動營運，屆時集團企業總部亦將進駐於此。

該案為緯創集團首次在台主導取得產業運營中心相關的BOT案，由旗下新成立之子公司緯成資產管理負責投資興建，依市府合約規定最長4＋1年的建設期，預計2026年將開始營運。

緯成並將自今年起繳付包括2.8億元的開發權利金、興建期時以公告地價現值1％的土地租金，到營運期後提高為3.5％的土地租金及2～3％營運權利金等費用。北市府初估於50年的合約期內，含括這些開發權利金、營運權利金、土地租金及相關稅收等財務收益總額，將達57億元以上。

看好全球產業及技術朝向數位發展與跨域整合，將帶動產業轉型，與虛實整合和應用服務加值等新服務模式，緯創近年也加速投入AI＋IoT及5G領域，並透過旗下育成新創事業積極招募相關人才，同時擴大投資新創產業。

緯創將以智慧綠建築規畫打造主建物，同時透過集團在硬體技術上的優勢，提供數位內容產業所需的虛擬環型攝影棚、LED巨幕、數位內容實驗室、雲端運算中心等國際級軟硬體設備，與全方位數位內容新創公司輔導機制等，將緯創集團全球化經驗導入、推動台灣數位內容新創進軍國際市場。

數位內容創新中心落成後，緯創亦將結合工研院共同參與規劃，並投入未來育成中心與創意交流空間的營運管理，預期營運期的第一年，即可培育140家新創事業、引進約2,380個新創人才就業機會。同時在緯創企業總部進駐效應下，將有逾3,000名以上的集團研發人才湧入，進一步帶動地經濟發展。

(時報資訊)

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