中秋節將近，今年為配合防疫無法與親友烤肉團聚，民眾多透過網購中秋禮品的方式來表達祝福心意，然看準民眾網購需求增加，詐騙集團也伺機搶發中秋財。趨勢科技發覺，在台灣「一頁式購物詐騙」為網路詐騙最常見的類型，而近期則有許多假冒知名商家銷售月餅禮盒的詐騙集團，消費者不可不慎。

趨勢科技調查指出，「一頁式購物詐騙」在所有的網路詐騙類型中占比達到58％，是最常見的類型，台灣光是今年5月～8月間，就偵測到超過377萬筆這類型的詐騙。

而近期疫情緊繃，詐騙集團也蹭上中秋節禮品網路購物熱潮，各種與中秋相關的一頁式購物詐騙橫行無阻，大肆在入口網站、臉書及LINE等平台上刊登廣告，意圖導引民眾進入以假亂真的網頁之中，吸引買家下單購買。

趨勢科技觀察指出，「一頁式購物詐騙」常常有幾項特徵，包括擅用知名店家相似名稱，並使用官方網站商品圖片、影片。此外，這一類詐騙也強調「24小時到貨」、「免排隊」或是「價格低於市場行情」。

此外，一頁式購物詐騙也常常提供「限定期間免運費」等好康資訊誘騙消費者。且這一類的網頁資訊簡陋，沒有公司地址、客服電話等，且常常夾雜簡體字或使用非本地用語，民眾多加留心，就可以辨別真偽。

事實上，自台灣疫情警戒提升以來，趨勢科技就發現詐騙集團大量在入口網站、臉書及LINE等平台上刊登廣告，聲稱可購買防護面罩、血氧機與防飛沫外套等熱門防疫商品，打著「台灣加油」或是「低價促銷」等字眼，並且搭配假冒官方網站的商品圖片，企圖誘騙民眾上鉤。近期網購成為全民運動，加上適逢中秋節，使得此類詐騙更為猖獗。

趨勢科技表示，若在詐騙網頁上填入個人以及轉帳資料，一旦受騙下單，受害者往往等不到商品寄達，或是收到「圖文不符」的假貨，即使詢問賣家也無法取得聯繫，求償無門，嚴重甚至面臨重要個資遭竊的危險。

(時報資訊)