全球金融雜誌14日舉辦Best Global Bank Awards 2021線上頒獎典禮，中信銀行勇奪「台灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan），肯定中信銀行不畏新型冠狀病毒疫情影響，營收、獲利及資產規模穩居業界領導地位，且發展全方位數位金融服務，將敏捷行動力、數位創新力及團隊整合力應用於勞工紓困貸款，深獲評審肯定。

面對嚴峻市場挑戰，中信銀行持續拓展海外布局，今年增加泰國LHFG金融集團至46.6％股權，躍升第一大股東，讓跨境金融服務更為完善。在亞太區併購融資及再生能源專案融資等領域，中信銀行亦持續展現穩固的領導地位，屢次獲得頂尖企業及國際私募基金委託擔任統籌主辦行，持續深耕亞太聯貸市場。

中信銀行表示，受數位金融興起及疫情影響，近兩年中信銀行分行來客數雖下降12％，行動銀行客戶數卻成長47％，顯示客戶樂於使用數位金融服務。另一方面，企業用戶交易通路也由實體移轉到數位，2020年企業用戶透過專屬手機App進行交易授權，交易筆數成長達144％，展現中信銀行持續以數位力挹注獲利動

疫情期間，中信銀行亦積極建構零接觸服務，將數位金融導入勞工紓困貸款，今年紓困貸款數位進件率高達99％，97％申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成，連續兩年核保數逾36萬件，為民營銀行第一。

此外，中信銀行率先採用Apple Business Chat創新金融服務，發展Banking Everywhere金融生態，領先推出Apple Business Chat服務，透過Apple裝置上Messages應用程式，現在走進中信銀行各分行，客戶的iPhone就變成取號機、寫字檯、叫號機，並協助客戶繳費，未來還能幫客戶搜尋分行附近的商店優惠，帶動在地生態圈。

中信銀疫情期間表現優異，也獲亞洲銀行家頒發「亞太區最佳抗疫銀行」台灣銀行業第一名、「台灣疫情期間最佳的交易銀行」雙料肯定。

(時報資訊)