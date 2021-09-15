疫情期間，國銀力挺中小企業。金管會銀行局副局長童政彰14日表示，截至7月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣8兆2,886億元，較6月底增加805.14億；前七月累計國銀對中小企業放款達4,762億元，創下史上同期第二高，僅次於去年前七月的4,950億元。

童政彰指出，今年前七月對中小企業放款新增4,762億元，寫下史上第二高紀錄，凸顯出疫情期間，銀行持續紓困、拚振興經濟力道強，且國內相關產業、外銷產業都有基本面支撐，使企業無論周轉金、中長期資金需求都很強勁。

金管會為持續鼓勵銀行挺中小企業，每年都會設定全體銀行新增放款目標，今年的年度目標是增加3千億元，結果5月就提前達標。而能夠提早達標，銀行局分析來自四大動力，包括銀行強化紓困貸款、增加小微或新創企業貸款、努力承作央行轉融通專案貸款，第四是今年進出口成長帶動企業資金需求，所以放款餘額持續攀高。

童政彰指出，2020年全球爆發新冠肺炎疫情後衝擊航空觀光等產業，政府即祭出多項紓困貸款，使得2020年國銀對中小企業放款增加9,144億元，寫下歷年新高。

據銀行局統計，今年最力拚中小企業放款的前五大銀行，包括華南銀行的新增474億元、合庫393億元、台企銀348億、一銀344億元和國泰世華銀306億元。

童政彰指出，7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.36％，較6月底減少0.02個百分點；占民營企業放款餘額比率為69.37％，較6月底增加0.06個百分點；7月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.31％，月減0.01個百分點。金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(時報資訊)