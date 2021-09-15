前段時間中國大陸政府的金融監管政策一波接著一波，從先前網路巨擘阿里巴巴，到線上教育業者進行整頓，近日就連白酒產業也傳出遭監管傳言，中國政府監管政策使陸股近期投資情緒低落，各產業紛紛擔心監管政策是否會落在自己身上，導致各行業產業龍頭近期股價表現低迷。

但進入2021年下半年以來，我們也看到中國大陸部份經濟數據已出現放緩，且近期疫情亦有升溫跡象，整體景氣壓力逐漸沉重，因此官方未來不排除可望在政策面稍作鬆手，改以刺激經濟的角度支撐景氣，惟在不同產業間的支持強度可能有強有弱，投資者宜結合對於政策面的掌握，進行陸股的投資方向規劃。

中國大陸的產業政策往往主導產業變遷，其中「十四五規劃」明示了未來五年的政策重點，是以科技創新以及製造強國為政策關鍵點，這可能會使未來一、兩年之間科技成長股與消費藍籌股出現較大的分化。但其中在科技創新股上的支持，並不是普惠，目前陸股18兆美元的總市值，其中約3.2兆美元集中在互聯網、教育、媒體、房地產等，相關行業仍會受到較嚴格的市場監管，而偏向實體製造的電動車、5G、半導體、綠能、社會福利等，才是現行政策鼓勵的方向。

細項來看，投資者可關注目前中國大陸急需的先進半導體、電動汽車電池、商用飛機和電信設備等，主要相關產業的扶持可保持中國的製造能力、避免去工業化，以不依賴外國供應商的自主性。因此，儘管在多個方面祭出監管之際，大陸政府仍繼續向製造商提供大量補貼和保護，因此現階段電動車類股例如蔚來、理想、小鵬，或鋰電池相關族群如寧德時代等，若出現受到連帶下殺的情況，反而可留意布局機會。

而若遠眺更中長期中國的戰略目標，則包括可持續發展、共同富裕、國家安全、碳中和等。政策目標之中效率的權重下降，公平的權重上升。所以在企業的定價過程中，注重社會責任成為重要的加分項，所以未來圍繞永續投資環境、社會和企業治理等ESG相關的產業，在陸股中的投資機會亦相當看好。

除了個別產業及族群外，回歸到整體市場上，則可留意貨幣政策、總體經濟還有本益比的變動。中國人民銀行於7月15日起已下調金融機構存款準備金率0.5％，為2020年1月以來首次全面降準，預計釋放長期資金約人民幣1兆元，長線仍將會對金融市場產生提振效果。

近期政府監管趨嚴造成的負面影響，其實是眾多新興市場都會出現的問題，過往中國大陸市場約每隔三至四年便會出現一次監管合規的風波，但進行回顧會發現，市場在震盪之後，也總能夠恢復元氣，並再創新高。

目前陸股在下跌的過程中，本益比已同步出現明顯回落。以富時中國A50指數為例，在年初高點時本益比一度突破17倍，目前則會落至約13倍，接近過去五年的歷史平均約12倍的水準。以現階段的本益比來看，其實為中長期加碼的機會點。較為積極的投資人，可再搭配上述政策扶持的產業，例如中國電動車相關指數商品或個股標的作為搭配，即為現階段整體攻守兼備的陸股投資策略。

(時報資訊)