蘋果即將在台北時間15日凌晨1時舉辦新品發表會，但在iPhone 13等眾多新品亮相前，陸港蘋概股14日午後股價下跌，近日表現持續低迷，以疲乏的股價等候發表會揭幕。

陸股蘋概股14日午後跌幅擴大，組裝廠立訊精密早盤漲跌互現，但午後轉為持續下挫，收盤跌1.91％報人民幣（下同）34.32元。面板供應商京東方A股早盤跌幅在1％以內，午後拉大收跌1.89％報5.71元，連續四個交易日收跌。攝影鏡頭廠聞泰科技日內持續下跌，收盤跌2.24％報103.72元。玻璃和機殼供應商藍思科技午後翻綠一度跌逾1％，收盤小跌0.33％報23.98元。

不少陸股蘋概股已是連續第二日大跌，在13日，藍思科技重挫逾3％、立訊精密跌近3％、聞泰科技跌約2.5％、京東方A股跌1.5％。

港股的蘋概股也同樣低迷，舜宇光學14日上午在平盤拉鋸，但午後承壓、收盤跌2.17％報226港元，連續八個交易日收跌。且舜宇光學自7日以來的五個交易日收盤跌幅均在1％以內，14日則明顯向下表態。

瑞聲科技14日收盤跌1.34％報40.55港元，近8個交易日僅有2日收漲。

丘鈦科技跌1.42％報12.54港元。高偉電子收跌0.34％報5.91港元，盤中一度跌近2％觸及月線。

外界預測蘋果將在新品發表會上端出iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPods 3等產品，在2021年有不少陸廠打入或擴大在蘋果供應鏈的比重，例如，立訊精密傳出不但增加手機代工比重，也即將在9月大量出貨新款手表，種種資訊使市場格外關注陸港蘋概股表現。

(時報資訊)