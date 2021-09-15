蘋果即將在台北時間15日凌晨1時舉辦新品發表會，但在iPhone 13等眾多新品亮相前，陸港蘋概股14日午後股價下跌，近日表現持續低迷，以疲乏的股價等候發表會揭幕。

　陸股蘋概股14日午後跌幅擴大，組裝廠立訊精密早盤漲跌互現，但午後轉為持續下挫，收盤跌1.91％報人民幣（下同）34.32元。面板供應商京東方A股早盤跌幅在1％以內，午後拉大收跌1.89％報5.71元，連續四個交易日收跌。攝影鏡頭廠聞泰科技日內持續下跌，收盤跌2.24％報103.72元。玻璃和機殼供應商藍思科技午後翻綠一度跌逾1％，收盤小跌0.33％報23.98元。

　不少陸股蘋概股已是連續第二日大跌，在13日，藍思科技重挫逾3％、立訊精密跌近3％、聞泰科技跌約2.5％、京東方A股跌1.5％。

　港股的蘋概股也同樣低迷，舜宇光學14日上午在平盤拉鋸，但午後承壓、收盤跌2.17％報226港元，連續八個交易日收跌。且舜宇光學自7日以來的五個交易日收盤跌幅均在1％以內，14日則明顯向下表態。

　瑞聲科技14日收盤跌1.34％報40.55港元，近8個交易日僅有2日收漲。

　丘鈦科技跌1.42％報12.54港元。高偉電子收跌0.34％報5.91港元，盤中一度跌近2％觸及月線。

　外界預測蘋果將在新品發表會上端出iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPods 3等產品，在2021年有不少陸廠打入或擴大在蘋果供應鏈的比重，例如，立訊精密傳出不但增加手機代工比重，也即將在9月大量出貨新款手表，種種資訊使市場格外關注陸港蘋概股表現。

(時報資訊)

#蘋果 #iPhone #陸股 #港股 #蘋概股 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30501.00 -169.10(0.55%)
10:26
南韓KOSPI
3155.13 +6.30(0.20%)
10:26
香港恆生
25394.09 -108.14(0.42%)
10:31
上證指數
3660.19 -2.41(0.07%)
10:31
深圳成指
14588.05 -38.03(0.26%)
10:31
英國FTSE
7034.06 -34.37(0.49%)
09/14
法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
00:05
德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

延伸閱讀