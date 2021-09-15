A股上市的鋰電池巨頭寧德時代13日晚間公布，將投資不超過人民幣（下同）135億元，擬在有大陸「鋰都」之稱的江西省宜春市建設新型鋰電池生產製造基地。

受此消息激勵，寧德時代14日盤中股價大漲7.6％，隨後漲幅收窄，終場收漲5.39％至529.9元，最新總市值高達1.23兆元。近一個月，寧德時代股價累計上漲11.09％。另外，14日，鋰電池負極材料概念股掀起漲停潮，中科電氣、百川股份、璞泰來等6檔個股均收報漲停。

界面新聞報導，宜春市擁有全球最大的多金屬伴生鋰雲母礦，寧德時代早已規劃進駐該市。7月30日，江西省與寧德時代在該省南昌市簽署戰略合作框架協定，這是迄今為止宜春市總投資額最大的專案，也是江西省有史以來單體投資最大的高科技新能源產業招商專案。寧德時代公告指出，新型鋰電池生產製造基地（宜春）專案的建設期預計自開工建設起不超過30個月，規劃用地面積約1,300畝，該專案投資資金來源為企業自籌。

寧德時代表示，上述專案投資建設將增加其資本開支和現金支出，但長遠來看，對寧德時代業務布局和經營業績具有積極影響，將進一步完善公司產能布局，符合未來業務發展和市場拓展的需要。

寧德時代13日另一公告指出，擬與上海適達投資管理有限公司等公司及個人，在江蘇省蘇州市共同投資設立「蘇州時代新安能源科技有限公司（籌）」（暫定名），聚焦電動汽車驅動控制系統。合資公司註冊資本為25億元，其中，寧德時代出資13.5億元，持股54％。

根據寧德時代2021年上半年財報顯示，該公司上半年仍有11個重大的非股權投資專案正在進行中，涉及動力電池專案、鋰電池生產基地、生產研發基地、正極材料專案等。最新規劃是進駐宜春市設廠。

券商國金證券分析，寧德時代在採礦能力、鋰鹽加工能力等方面存在不足，此次進駐宜春市，很有可能將和幾家雲母企業進行合作。對雲母公司而言，合作大於競爭，市場不必對此有過於擔心。

(時報資訊)