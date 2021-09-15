港股上市的遊戲業巨頭騰訊、手機大廠小米密集實施庫藏股救市。騰訊14日公布，當日斥資1.04億港元回購22萬股公司股票，這是自9月以來第9次回購股份。小米13日也斥資1.98億港元回購846萬股公司股票。

綜合陸媒報導，騰訊14日股價收跌1.09％至472.8港元，2021年以來騰訊股價受到大陸加強監管影響，股價累計下跌17.41％。小米14日收跌0.64％至23.25港元，由於投資者對小米業績含金量感到憂心，2021年以來小米股價累計下跌34.04％。

大陸官方7月底宣布互聯網行業整治行動，官媒8月初則頻頻發文抨擊網路遊戲亂象，一連串的監管措施影響騰訊股價。騰訊8月19日股價收在2021年內新低的412.2港元，當日騰訊斥資約7,696萬港元回購18萬股，是自2019年10月11日以來首次實施庫藏股。市場分析，此舉可能代表騰訊判斷公司股價已經接近底部。8月19日至今，騰訊累計斥資14.55億港元，共回購309.18萬股。

小米3月中旬宣布實施庫藏股，自3月24日起不定期回購股份，回購上限為100億港元。自3月底至今，小米累計斥資65.24億港元，共回購6,202.96萬股。

值得注意的是，最近的監管措施使得中資科技股股價重挫，回港二次上市的中概股，早已計畫好對其美國存託股（ADS）進行大筆回購。電商巨頭阿里巴巴8月初公布，董事會授權將公司買回庫藏股計畫的總額從100億美元，提升至150億美元，有效期至2022年底。自4月1日起，阿里巴巴已經回購約37億美元的美國存託股，回購規模超過騰訊、小米。

香港信報引述瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）表示，逢低買進中資互聯網股票並非好的策略，投資者必須承認中資互聯網行業已經發生很大變化，認為目前中資科技股的估值尚未見底。

馬修斯指出，中資科技股估值已回落至過去十年的平均水準，但目前大陸的監管情況有別於以往對網路遊戲的監管，沒有人能準確地估計監管措施何時停止。

(時報資訊)