中國國家主席習近平與美國總統拜登10日通話後，中美關係未如市場期望好轉，反而在隨後傳出，美國政府正考慮在中美首階段貿易協議的框架下，對中國產業補貼政策進行調查。中國駐美大使秦剛13日表示，中國對落實協議充分展現誠意，希望美方勿雪上加霜。

綜合外媒報導，秦剛13日出席美中貿易全國委員會（USCBC）活動時表示，中國努力克服疫情造成的不利影響，推進落實中美第一階段經貿協議，充分展現誠意，在加強智財權保護、擴大農產品和金融市場准入等方面皆取得進展。此外，中方對從美進口的商品採取市場化關稅排除措施，使企業貿易更便利。秦剛強調，中國經濟前景光明、市場潛力巨大，對外開放的大門會越開越大，一如既往歡迎美國企業開拓中國市場。

但是，秦剛也批評美國政府自中美貿易協議生效以來，不斷對中國限制打壓，不僅將900多家中方實體列入各類限制清單，直接制約企業向美採購能力和意願，近日更傳出，美國考慮針對中國補貼問題發起301調查。秦剛指出，希望美國為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而不是雪上加霜。

路透報導，拜登政府上台之後持續強調要全面評估對中政策，同時維持對中國進口商品的高額關稅，使承擔進口關稅的美國企業界苦不堪言。習近平與拜登日前通話時達成共識，認為雙方須確保競爭關係不會演變為衝突。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）表示，自秦剛赴美履新後，他們曾多次會面，雖然目前美中關係陷入泥淖，但秦剛仍希望中美商業關係須維持穩健發展。

(時報資訊)