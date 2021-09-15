白宮宣布，拜登將於24日主持澳洲、印度、日本和美國等四國領導人面對面的「四方安全對話（Quad）」，這是繼3月視訊會晤後的首次實體會談，各方將加強合作，研議如何對抗中國在印太地區日益擴大的軍事和經濟影響力。

路透報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在當地時間13日表示，恰逢聯合國大會在紐約舉行，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉將赴美國拜訪白宮舉行峰會。莎琪表示，這顯示拜登政府優先考慮參與印太事務，並將透過新的多邊合作應對21世紀的挑戰。

莎琪指出，本次會晤中，四國領導人將專注於深化關係，並在抗疫、應對氣候危機、新興技術和網路空間上建立夥伴關係。此外，會談也將針對促進印太地區自由和開放等領域推進務實合作。外界認為，美國在重回國際事務的同時，也正積極拉攏盟友實踐其印太戰略。

拜登先前曾向英國明言，身為民主國家應該要有基礎建設計劃，並藉此向中國的「一帶一路」倡議抗衡。在拜登政府於美國大力推動國內基礎建設之際，報導引述美國官員透露，本次四國峰會也將基礎建設納入討論的系列議題之內。

白宮國安會印太協調官坎博（Kurt Campbell）於7月曾預告，這個計畫已久的實體會談（指四方會談），應可使各方對於疫苗外交和基礎建設方面做出「決定性」的承諾。

中國外交部發言人趙立堅14日回應表示，國家之間的交往合作應有助於增進地區國家間的互信與合作，不應針對第三方或損害第三方的利益，封閉排他的「小圈子」違背時代潮流，且與地區國家的願望背道而馳。

美日印澳領導人在3月份舉行視訊會議，各方當時同意加強新冠疫苗和氣候變遷等領域的合作，並共同面對中國挑戰，以確保印太地區的自由和開放，日印澳皆被視為美國對抗中國的核心盟友。而對於日前美國備受爭議的阿富汗撤軍行動，美國官員認為，這可使拜登政府將資源和注意力集中於應對中國問題。

(時報資訊)