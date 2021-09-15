新冠疫情導致海上運能供需嚴重失衡，中信建投交運首席分析師韓軍14日表示，綜合各方判斷，失衡問題或將在2022年持續，且恐怕會持續加劇，帶動運價持續提高。

陸媒證券時報14日報導，疫情導致港口作業效率低下、雍塞，及需求不斷提高共同引起的供需失衡正在加劇，也讓海運價格不斷飆漲。

寧波舟山港業務部集裝箱（貨櫃）中心主任賀傑表示，貨櫃堵港情況今年以來很嚴重。前7月港口輸送量比上年同期增長了11％，但港口作業因疫情效率下降，船期不規律，目前平均每條船等泊時間需要4天，比正常時候多了一倍。

全球其它主要港口情況類似。截至8月27日晚，有44艘貨櫃船停泊在加州洛杉磯和長灘兩個港口外，打破了今年2月初創下的40艘紀錄。目前，船隻平均等待時間從8月中旬的6.2天上升至7.6天。

價格方面，截至13日，波羅的海乾散貨指數達到4,163點，年初以來的漲幅超過200％，部分貨櫃船出租價格達到每天20萬美元。

韓軍表示，目前供需失衡仍然沒有明顯改善跡象，各大船公司的航線班期紊亂，臨時跳掛、提前截關等頻頻發生，港口擁堵狀況持續。他說，在供需失衡持續加劇的情況下，即期運價或將持續新高。

瑞銀在最新研究報告中也預計，港口擁堵情況會持續到2022年。這種大規模擁堵導致船舶排隊停靠和船期延誤，擠壓占用主要貿易航線上的大量運力，嚴重拖累了航運效率。

至於運價止漲時機何時來臨，韓軍指出，至少需要等到下半年旺季結束，以及全球疫情防控形勢轉好，全球供應鏈環節效率提升，供需失衡狀態才能有所緩解。

(時報資訊)